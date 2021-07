Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Federica Pellegrini con il brivido in semifinale nei 200 sl | Quadarella in Finale nei 1500 sl

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Terza giornata di batterie nella piscina dell’Aquatics Center, sede delle gare didelledi. Un programma decisamente interessante quello odierno con grandi interpreti. Sono i 200 stile libero femminili a prendersi per primi la scena e, campionessa del mondo in carica, ha rischiato una clamorosa eliminazione. La veneta, volendo forse impostare una gara con un passaggio controllato, ha messo insieme una prova da 1’57?33 che per poco non l’ha estromessa in modo clamoroso. L’azzurra è passata, infatti, alle semifinali con il 15° tempo, consapevole che servirà cambiare ...