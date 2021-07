Nuoto | Olimpiadi Tokyo 2020 | Paltrinieri per i bookmaker è ancora il favorito

(Di lunedì 26 luglio 2021) La forma fisica dopo la mononucleosi èun'incognita, ma tra ic'è ottimismo per il debutto di Gregorioalledi. L'azzurro tornerà in vasca domani per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi

...azzurra alledi Tokyo 2020 è attesa da un'altra giornata - quella di martedì 27 luglio - che può regalare nuovi podi e nuove emozioni. Tanti gli italiani in gara: si comincia dal, ...La forma fisica dopo la mononucleosi è ancora un'incognita, ma tra i bookmaker c'è ottimismo per il debutto di Gregorio Paltrinieri alledi Tokyo . L'azzurro tornerà in vasca domani per la batteria degli 800, il primo appuntamento del suo fitto calendario, e in quota è proprio lui la prima scelta per la vittoria finale, in un ...Entornointeligente.com / TOKYO. â ” Quattro bei ragazzi italiani nuotano nella storia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo con la medaglia dâ argento alle Olimpiadi di ...Gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2020 stanno collezionando molte medaglie e dando molto soddisfazioni. Vediamo il medagliere ...