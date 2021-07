Nuoto | Olimpiadi Tokyo 2020 | gli staffettisti d’argento all’unisono | “Abbiamo scritto una pagina di storia!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Signore e signori, oggi all’Aquatics Centre disi è fatta la storia. L’Italalleha risposto presente e l’ha fatto alla grande con un bronzo fantastico di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e un eccezionale argento della staffetta 4×100 stile libero maschile, condita anche dal nuovo primato italiano di 3’10?11. Il quartetto azzurro si è spinto come nessuno mai nel Bel Paese in questa prova particolare. Non era mai accaduto che l’Italia vincesse una medaglia di questo colore in una staffetta alle, ricordando il bronzo di Atene 2004 nella 4×200 sl. Ebbene a rendersi protagonisti di ciò sono stati ...