Nuoto | Italia maestosa! La 4×100 sl agguanta una storica medaglia d’argento a Tokyo 2020!

(Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata entusiasmante per l’nelalle Olimpiadi di2020. Dopo il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, lasl maschile ha conquistato uno storico argento, preceduta solo dagli imprendibili Stati Uniti di Caeleb Dressel. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono i quattro cavalieri che hanno compiuto l’impresa: mai prima di oggi il Bel Paese era salito sul podio ai Giochi in questa specialità. Con il crono di 3’10?11 gli azzurri hanno nuovamente migliorato il recordno, preceduti di 1?14 dagli Usa. Al lancio Miressi, meno brillante rispetto a ...

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: nuoto, Italia argento nella 4x100 stile libero - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, dal nuoto arriva la sesta medaglia per l'Italia: Martinenghi è bronzo nei 100 rana - Luca_Monta_ : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Swimming ARGENTO??#ITALIA ???? NELLA 4X100 SL?? Grande staffetta azzurra (Miressi - Ceccon - Zazzeri - Fri… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 #Argento per l'Italia nella staffetta 4x100 #SL Il quartetto azzurro Alessandro #Miressi Thomas #Ceccon Lorenzo… -

Quella di Martinenghi è la tredicesima medaglia azzurra nella storia del, la quarta nella ... Ormai il riferimento della rana è diventato lui, che ha via via preso il posto indi un grande ......24 - SURF maschile (terzo turno): LEONARDO FIORAVANTI Ore 8:50 - TIRO A VOLO maschile skeet (FINALE) Ore 10:55 - BASKET3X3 femminile- Usa (gironi) Ore 12:00 -femminile 200 metri stile ...Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3’10?11, nuovo record italiano. Tokyo, 26 lug. (LaPresse) – L’Italia si aggiudica la medaglia d’arg ...Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - La staffetta 4x100 stile libero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del ...