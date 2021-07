Nuoto, Federica Pellegrini si salva di un soffio nelle batterie dei 200 sl. Che fatica per la Divina alle Olimpiadi! (Di lunedì 26 luglio 2021) batterie con il brivido per Federica Pellegrini. Inizio piuttosto difficoltoso per l’azzurra quello nell’Aquatics Centre, sede delle gare delle Olimpiadi di Tokyo (Giappone). L’azzurra non ha trovato la nuotata giusta, cercando di gestire il proprio sforzo e finendo per nuotare eccessivamente sotto ritmo. Un riscontro da 1’57?33, con split da oltre 30? per vasca dai 100 metri in avanti. Una prova dunque che potrebbe far suonare un campanello d’allarme in casa Pellegrini, vedendo il computo dell’overall in quindicesima posizione, penultima delle qualificate alle semifinali. C’è da riordinare le idee e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)con il brivido per. Inizio piuttosto difficoltoso per l’azzurra quello nell’Aquatics Centre, sede delle gare delle Olimpiadi di Tokyo (Giappone). L’azzurra non ha trovato la nuotata giusta, cercando di gestire il proprio sforzo e finendo per nuotare eccessivamente sotto ritmo. Un riscontro da 1’57?33, con split da oltre 30? per vasca dai 100 metri in avanti. Una prova dunque che potrebbe far suonare un campanello d’allarme in casa, vedendo il computo dell’overall in quindicesima posizione, penultima delle qualificatesemifinali. C’è da riordinare le idee e ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto Federica #Pellegrini qualificata in semifinale nei 200 stile ???? #ItaliaTeam #Olympics - elisa_01_ns : Federica rimarrà sempre la regina del nuoto ?? sei comunque sempre magica ??#Tokyo2020 #giochiolimpici #ItaliaTeam - CosettaGiordano : RT @Cinguetterai: Federica Pellegrini dentro per un soffio. “Mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo effettivamente facend… - LelloPinto : La storia del #Nuoto femminile. Federica Pellegrini. Paure, ansie, sofferenze, allenamenti estenuanti, privazioni.… - marcoluci1 : RT @fanpage: #giochiolimpici #Tokyo2020 Federica Pellegrini vola in Semifinale. -