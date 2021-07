Nuoto, Federica Pellegrini: “Mi sono salvata per un pelo, domani devo cambiare registro” (Di lunedì 26 luglio 2021) Non una performance eccezionale, anzi, avanza con il brivido Federica Pellegrini all’esordio nella sua quinta Olimpiade. Nella piscina di Tokyo, nelle batterie dei 200 stile libero, l’azzurra timbra un non esaltante 1’57”33 che vale solamente la quindicesima piazza totale, penultima che vale la qualificazione alle semifinali. Il suo commento ai microfoni Rai subito dopo la gara: “devo dire che è stata molto faticosa, da subito. sono entrata in gara molto rallentata, molto probabilmente mi sembrava di fare molta più fatica di quella che realmente stavo facendo. Entro per un pelo. Per domani ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Non una performance eccezionale, anzi, avanza con il brividoall’esordio nella sua quinta Olimpiade. Nella piscina di Tokyo, nelle batterie dei 200 stile libero, l’azzurra timbra un non esaltante 1’57”33 che vale solamente la quindicesima piazza totale, penultima che vale la qualificazione alle semifinali. Il suo commento ai microfoni Rai subito dopo la gara: “dire che è stata molto faticosa, da subito.entrata in gara molto rallentata, molto probabilmente mi sembrava di fare molta più fatica di quella che realmente stavo facendo. Entro per un. Per...

