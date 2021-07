Nuoto, Federica Pellegrini e il rapporto travagliato con le Olimpiadi. Londra 2012, Rio 2016 e i dubbi di Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Federica Pellegrini e il difficile rapporto con le Olimpiadi. Oggi la campionessa di Spinea ha rischiato grosso: 15° tempo delle batterie dei 200 stile libero nell’Aquatics Center di Tokyo stava portando a qualcosa di clamoroso. Un’eliminazione da parte della campionessa del mondo in carica avrebbe avuto davvero dei connotati drammatici, dal punto di vista squisitamente sportivo. Per la veneta, però, non è una novità, nel senso che per un motivo o per l’altro ai Giochi qualcosa di negativo c’è sempre stato. Fin dagli esordio di Atene 2004, con quell’argento dal sapor di oro perso a vantaggio della rumena ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)e il difficilecon le. Oggi la campionessa di Spinea ha rischiato grosso: 15° tempo delle batterie dei 200 stile libero nell’Aquatics Center distava portando a qualcosa di clamoroso. Un’eliminazione da parte della campionessa del mondo in carica avrebbe avuto davvero dei connotati drammatici, dal punto di vista squisitamente sportivo. Per la veneta, però, non è una novità, nel senso che per un motivo o per l’altro ai Giochi qualcosa di negativo c’è sempre stato. Fin dagli esordio di Atene 2004, con quell’argento dal sapor di oro perso a vantaggio della rumena ...

