Non trascuriamo il voto dei cittadini europei residenti a Milano (Di lunedì 26 luglio 2021) Schiacciate dalla ricerca di alleanze nazionali basate più sulla sopravvivenza elettorale che sulle idee, da un dibattito sui temi a volte stucchevole, da coalizioni geneticamente modificate che riescono a stare tanto nell’opposizione, quanto nella maggioranza di governo, a fatica le prossime elezioni amministrative si stanno ritagliando spazio nel dibattito pubblico. Eppure lo stesso Piano nazione di ripresa e resilienza, che ogni osservatore onesto e lucido non può che considerare l’ultima chiamata per il rilancio del Paese, richiama con forza il tema dell’amministrazione del territorio e di conseguenza del coinvolgimento più possibilmente diretto dei cittadini. È ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) Schiacciate dalla ricerca di alleanze nazionali basate più sulla sopravvivenza elettorale che sulle idee, da un dibattito sui temi a volte stucchevole, da coalizioni geneticamente modificate che riescono a stare tanto nell’opposizione, quanto nella maggioranza di governo, a fatica le prossime elezioni amministrative si stanno ritagliando spazio nel dibattito pubblico. Eppure lo stesso Piano nazione di ripresa e resilienza, che ogni osservatore onesto e lucido non può che considerare l’ultima chiamata per il rilancio del Paese, richiama con forza il tema dell’amministrazione del territorio e di conseguenza del coinvolgimento più possibilmente diretto dei. È ...

Advertising

CarrieSogna : @LauraValli Si vero. Pero credo che a volte l'errore sia anche nostro.. diamo tempo a chi non lo merita e trascuria… - Lucylucyto : RT @sr_Nunziella: L'amore che ci ha unito ai nostri cari in vita non finisce con la morte; non trascuriamo di pregare per i nostri defunti… - rosariavisalli1 : RT @sr_Nunziella: L'amore che ci ha unito ai nostri cari in vita non finisce con la morte; non trascuriamo di pregare per i nostri defunti… - rspinazze : RT @sr_Nunziella: L'amore che ci ha unito ai nostri cari in vita non finisce con la morte; non trascuriamo di pregare per i nostri defunti… - OTrentadue : RT @sr_Nunziella: L'amore che ci ha unito ai nostri cari in vita non finisce con la morte; non trascuriamo di pregare per i nostri defunti… -