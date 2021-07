Non solo case: anche in azienda il fotovoltaico porta risparmi (Di lunedì 26 luglio 2021) La pandemia n on ha fermato le installazioni: anche l’industria ha resistito, ma la taglia media si è ridotta. I fattori di stimolo non sono solo economici ma anche ambientali. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) La pandemia n on ha fermato le installazioni:l’industria ha resistito, ma la taglia media si è ridotta. I fattori di stimolo non sonoeconomici maambientali.

Advertising

FiorellaMannoia : Non mi sono vaccinata contenta, no, non lo ero, ma l'ho fatto. Per etica, per permettere anche a chi non può farlo… - Pontifex_it : “Io sono con te tutti i giorni” sono le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in que… - Ettore_Rosato : Conte prima da assenso a voto in cdm sulla #riformadellagiustizia poi da assenso a chiedere fiducia e ora minaccia… - FlorisFloris9 : RT @WWFitalia: Le fiamme che hanno colpito in modo devastante #Oristano e la sua provincia non hanno risparmiato nemmeno l'olivastro millen… - Theskeptical_ : RT @rej_panta: La furia 'no green pass' è solo all’inizio: pronte altre proteste, non si placa il dissenso -