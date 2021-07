Non postare il selfie del vaccino darà davvero l’illusione ai followers della Meloni che non se lo sia fatto? (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando i politici vi dicono di voler mostrare, attraverso i social, solo la realtà dei fatti, state molto attenti a prendere per buona al 100% questa affermazione. Nel pomeriggio, si è diffusa la notizia di Giorgia Meloni vaccinata: la leader di Fratelli d’Italia, questa mattina, ha ricevuto la prima dose nell’hub dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tuttavia, nel primo pomeriggio – potremmo essere smentiti da un momento all’altro, ma per ora la situazione è questa -, i social della leader di Fratelli d’Italia non ha ancora mostrato ai followers l’immagine dell’avvenuta vaccinazione. Quasi come a far valere un principio: se non viene ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando i politici vi dicono di voler mostrare, attraverso i social, solo la realtà dei fatti, state molto attenti a prendere per buona al 100% questa affermazione. Nel pomeriggio, si è diffusa la notizia di Giorgiavaccinata: la leader di Fratelli d’Italia, questa mattina, ha ricevuto la prima dose nell’hub dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tuttavia, nel primo pomeriggio – potremmo essere smentiti da un momento all’altro, ma per ora la situazione è questa -, i socialleader di Fratelli d’Italia non ha ancora mostrato ail’immagine dell’avvenuta vaccinazione. Quasi come a far valere un principio: se non viene ...

