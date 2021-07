"Non mangiate quel salame". Il ministero ordina il ritiro, il celebre prodotto che devi evitare | Foto (Di lunedì 26 luglio 2021) Altro giro, altro ritiro. Questa volta lo stop arriva direttamente dal ministero della Salute, che ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto del celebre salame "Stortina di nonna Maria". Il salume riporta il marchio "L'Artigiano del salame". Il dicastero ha disposto il ritiro del prodotto a causa della "presenza di Listeria monocytogenes in 1 unità campionaria su 5”. Il prodotto interessato è venduto in unità da 300 grammi con la data di produzione 30 aprile 2021, sottolinea ilfattoalimentare.it che dà conto della notizia. E ancora, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Altro giro, altro. Questa volta lo stop arriva direttamente daldella Salute, che ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto del"Stortina di nonna Maria". Il salume riporta il marchio "L'Artigiano del". Il dicastero ha disposto ildela causa della "presenza di Listeria monocytogenes in 1 unità campionaria su 5”. Ilinteressato è venduto in unità da 300 grammi con la data di produzione 30 aprile 2021, sottolinea ilfattoalimentare.it che dà conto della notizia. E ancora, per ...

Advertising

breen_shay : RT @kintsvkuroi: in che senso non vi piace la pizza napoletana con il cornicione altro scusate quale mangiate quelle surgelate io boh - chiasmii_ : RT @kintsvkuroi: in che senso non vi piace la pizza napoletana con il cornicione altro scusate quale mangiate quelle surgelate io boh - Giu_ggiola : RT @kintsvkuroi: in che senso non vi piace la pizza napoletana con il cornicione altro scusate quale mangiate quelle surgelate io boh - MiniSara76 : @LexieLexotan @signorailimonii Ma non è vero siamo solo un po’ serveghi (selvatici) e se non ci rompono il belino s… - interlvderry : RT @kintsvkuroi: in che senso non vi piace la pizza napoletana con il cornicione altro scusate quale mangiate quelle surgelate io boh -