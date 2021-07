Non indossa la mascherina e gli sparano: studente congolese ucciso dalla polizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno studente di letteratura è stato ucciso a Kinshasa da un agente di polizia perché non indossava la mascherina. Un’inspiegabile tragedia si è verificata sabato pomeriggio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo dove un agente di polizia ha sparato e ucciso uno studente di lettere dell’Università locale perché non indossava la mascherina. L’agente avrebbe sostenuto che il giovane aveva tenuto un comportamento aggressivo, rifiutandosi di indossare il dispositivo di protezione personale, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Unodi letteratura è statoa Kinshasa da un agente diperché nonva la. Un’inspiegabile tragedia si è verificata sabato pomeriggio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo dove un agente diha sparato eunodi lettere dell’Università locale perché nonva la. L’agente avrebbe sostenuto che il giovane aveva tenuto un comportamento aggressivo, rifiutandosi dire il dispositivo di protezione personale, ...

