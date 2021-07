Non è vero che ci sono 17.503 morti al 1 giugno 2021 causati dai vaccini in Europa (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultima grande follia no-vax è quella di attribuire (nel periodo compreso dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2021) ben 17.503 decessi e 527.907 reazioni avverse ai vaccini. Questi dati, solitamente, vengono diffusi sottoforma di screenshot a documenti che citano l’EMA e che, pertanto, sembrano avere la patente dell’ufficialità. Aggiungete che, molto spesso, nei copy che si diffondono sui social network si accompagnano alle immagini frasi come: «Questi dati non devono essere presentati al pubblico» o – come spesso accade in questi casi – «I dati che i media si rifiutano di mostrarci». Ma cosa sono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultima grande follia no-vax è quella di attribuire (nel periodo compreso dal 1 gennaioal 1) ben 17.503 decessi e 527.907 reazioni avverse ai. Questi dati, solitamente, vengono diffusi sottoforma di screenshot a documenti che citano l’EMA e che, pertanto, sembrano avere la patente dell’ufficialità. Aggiungete che, molto spesso, nei copy che si diffondono sui social network si accompagnano alle immagini frasi come: «Questi dati non devono essere presentati al pubblico» o – come spesso accade in questi casi – «I dati che i media si rifiutano di mostrarci». Ma cosa...

