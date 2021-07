Nicolò Zaniolo diventa papà | la fidanzata lo accusa senza freni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il calciatoreto finalmentedel piccolo Tommaso, venuto al mondo qualche giorno fa.ha abbandonato gli allenamenti in corso a Roma per correre dal figlio, ma ciò non basta. L’exSara Scaperrotta hato il padre di suo figlio di esser stato totalmente assente durante la gravidanza e non solo : ecco cosa è successo. Sara Scaperrotta egenitori Alcuni giorni fa è venuto alla luce il piccolo Tommaso figlio die dell’ex compagna ...

Advertising

usodistorto : @Luca100celleASR Corriamo troppo, Zaniolo è rientrato da poco, non mettiamogli fretta. Ha ancora notevoli margini d… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare il più grande TREQUARTISTA di tutti i tempi SEMIFINALE… - nonmolare : RT @kinjer9: ??? “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria”. NICOLÒ ZANIOLO! @OfficialASRoma ???? - GnrDre : RT @kinjer9: ??? “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria”. NICOLÒ ZANIOLO! @OfficialASRoma ???? - asrsupporter : RT @kinjer9: ??? “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria”. NICOLÒ ZANIOLO! @OfficialASRoma ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo

ormai è sulla bocca di tutti. In queste settimane si è parlato di lui anzitutto per le vicende relative sua vita privata, con lo sfogo della ex fidanzata e poi la nascita di suo figlio ...Qualche giorno faera in tendenza sui social per questioni legate alla vita privata: lo sfogo dell'ex fidanzata, la nascita di suo figlio. Da ieri, invece, disi parla (non solo a Roma, dove i ...