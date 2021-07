Nicolò Martinenghi | ranista di bronzo che odiava l' acqua e pesava 102 kg

(Di lunedì 26 luglio 2021)nella storia del nuoto: l'azzurro ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della sesta medaglia per l'Italia, la prima nel...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Nicolò Martinenghi sul podio di #Tokyo2020 nei 100 rana! Immensoooooooo! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : NIC IN FINALE CON IL RECORD ITALIANO! 58.28 per Nicolò Martinenghi nei 100 rana a #Tokyo2020! ???? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - doctenlock : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Nicolò Martinenghi sul podio di #Tokyo2020 nei 100 rana! Immensoooooooo! #ItaliaTeam | #Stup… - sebikylly : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Nicolò Martinenghi sul podio di #Tokyo2020 nei 100 rana! Immensoooooooo! #ItaliaTeam | #Stup… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Martinenghi

Prima di loro, altra soddisfazione in piscina con la sesta medaglia per l'Italia a Tokyo 2020, il bronzo dinei 100 rana, dietro al favoritissimo inglese Adam Peaty e all'olandese ...... di fila la finale dei 100m rana uomini con, fresco di nuovo record italiano e pronto a giocarsi una medaglia importante con Adam Peaty e Andrew, come anche la finale deo 400m ...