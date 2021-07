Nel limbo del vaccino ReiThera (Di lunedì 26 luglio 2021) I mille volontari che hanno aderito alla sperimentazione del "vaccino italiano" non possono ricevere il Green Pass, e ora si trovano in una situazione anomala e complicata Leggi su ilpost (Di lunedì 26 luglio 2021) I mille volontari che hanno aderito alla sperimentazione del "italiano" non possono ricevere il Green Pass, e ora si trovano in una situazione anomala e complicata

Ultime Notizie dalla rete : Nel limbo Shizo Kanakuri e quella maratona durata 55 anni: tutto per colpa di un succo di mirtillo Nel 1962 la stampa di Stoccolma ha un'idea: perché non mandare un giornalista a stanarlo in ... È la fine di un limbo , la chiusura di un cerchio. Kanakuri termina la sua maratona con il tempo di 54 ...

L'ultima impresa, un libro tra Tolkien e l'Apocalisse ...nel contesto di un universo valoriale ormai dissolto, in cui i vecchi ideali di Patria e Tradizione sono ormai pure chimere, incastonate in un passato struggente e mitizzato. In questo limbo ...

Vaccini, il calvario della prof esonerata dal richiamo: «Niente Green pass, ora rischio il posto» L’insegnate di 55 anni colpita da trombosi dopo la prima dose è finita in un limbo burocratico. All’hub a caccia di risposte: «Non posso ricevere la seconda dose, ma non mi danno il Green pass» ...

