Nel Lazio 550 nuovi casi positivi | 2 morti e 240 ricoveri +29 A Roma città 392 contagi

Advertising

nzingaretti : Nel Lazio boom di prenotazioni per i vaccini: 150mila negli ultimi 5 giorni. Ed entro i primi di agosto il 70% dell… - gualtierieurope : #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, co… - Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - Manu_sole : RT @nzingaretti: Nel Lazio boom di prenotazioni per i vaccini: 150mila negli ultimi 5 giorni. Ed entro i primi di agosto il 70% della popol… - motoblog : Autovelox nel Lazio: tutte le postazioni dal 26 Luglio al 1 Agosto 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

Covid, il bollettino del 26 luglio. Su quasi 8mila tamponi( - 712) e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 nuovi casi positivi ( - 110), 2 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 240 (+29)...oggi 550 casi e 2 decessi, attuali positivi sopra quota 7mila Oggi, su quasi 8mila tamponi ( - 712) e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 ...Perché l’assessore D’Amato rassicura sull’eventuale passaggio del Lazio in zona gialla. Con i dati attuali, infatti, le soglie critiche di occupazione dei posti letto ospedalieri non verrano raggiunte ...AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Puntuale come un orologio svizzero la Lazio di Sarri torna in campo allo Zandegiacomo come da programma. Dopo la seduta mattutina incentrata sulla tattica, con il ...