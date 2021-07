Nek | stato di salute precario | come sta il cantante?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Momento difficile per Nek. Ilsta ancora facendo i conti con l’incidente che ha coinvolto la sua mano e che ha messo in pericolo la sua funzionalità. Nek (Instagram)Quello passato èun anno complicato per tutto il mondo. Una situazione sicuramente ancor più delicata l’ha passata Filippo Neviani, per tutti Nek. Ilnon solo ha dovuto affrontare la pandemia e tutte le conseguenze che ne ha portato nel mondo della musica. Ma ha dovuto fare i conti anche con un incidente che ha compromesso la sua mano. Nek aveva raccontato a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo della scorsa stagione, che ...

L'anno appena trascorso non èaffatto facile per. Non solo per il Covid e per il disastroso impatto della pandemia sul settore musicale. A pesare èanche un imprevisto non trascurabile: un incidente alla mano ha ...L' incidente alla mano perun duro colpo, considerando anche che lui suona diversi strumenti. E' un po' simile alla situazione vissuta recentemente da Gianni Morandi. Infatti a tal ...Il celebre cantante pop Nek è stato vittima mesi fa di un terribile incidente, riportando ferite gravi ad una mano: ecco cosa è successo. Un ritorno sulle scene avvenuto dopo un… Leggi ...Nek ha spiegato i problemi che sta attraversando dopo l'incidente alla mano e quale cantante famoso lo sta aiutando nelle difficoltà.