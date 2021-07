Negli ultimi anni le donne hanno assunto, all'interno delle organizzazioni criminali mafiose, il ruolo di gregarie e supplenti dei compagni latitanti o in prigione. E sempre più spesso diventano leader (Di lunedì 26 luglio 2021) Mogli, figlie, madri al vertice dei clan per sostituire gli uomini arrestati o uccisi. Vere e proprie donne boss che gestiscono gli affari criminali, rispettate da affiliati e gregari. È inquietante la fotografia scattata dalla polizia nel rapporto annuale che dà conto dei reati commessi dalle donne. Perché tra i delitti comuni c’è un’impennata di furti, commessi nel 70 per cento da italiane e nel 30 per cento da straniere. Ma quando si analizzano i numeri relativi alla criminalità organizzata emerge una realtà inaspettata. Leggi anche › “Cattività”: le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Mogli, figlie, madri al vertice dei clan per sostituire gli uomini arrestati o uccisi. Vere e proprieboss che gestiscono gli affari, rispettate da affiliati e gregari. È inquietante la fotografia scattata dalla polizia nel rapporto annuale che dà conto dei reati commessi dalle. Perché tra i delitti comuni c’è un’impennata di furti, commessi nel 70 per cento da italiane e nel 30 per cento da straniere. Ma quando si analizzano i numeri relativi allatà organizzata emerge una realtà inaspettata. Leggi anche › “Cattività”: le ...

Advertising

silvia_sb_ : Se negli ultimi 6/7 decenni non fossero stati sviluppati vaccini per debellare malattie prima mortali, oggi molti… - Eurosport_IT : MAMMA MIA CHE FINALEEEEEE ???????? La rimonta negli ultimi secondi del match contro Jendoubi di Vito Dell'Aquila è da… - rtl1025 : ?? #VitoDellAquila ha vinto la medaglia d'oro nel taekwondo 58 kg a #Tokyo2020. In finale ha battuto il tunisino Jen… - PaoloLuraschi : si aspettano novità dalla Fed o durante il consueto simposio annuale banchieri centrali globali di Jackson Hole o a… - tecnoandroidit : WhatsApp: centinaia di migliaia di account chiusi, ecco i motivi shock - Non sembra essere il periodo migliore per… -