NCIS su Italia1 dalla prima stagione dal 26 luglio tutti i giorni, da agosto i nuovi episodi su Rai2

Dal 26 luglio va in onda per la prima volta NCIS su Italia1: non si tratta ovviamente di una prima visione, ma lo è per la rete giovane di Mediaset, che quest'estate si è accaparrata i diritti dell'intera library dello storico poliziesco CBS, storicamente in onda in Italia su Rai2. Il debutto di NCIS su Italia1 è fissato per lunedì 26 luglio nell'access prime time, col primo episodio della prima stagione. La serie sull'omonima squadra investigativa federale, chiamata a risolvere i ...

itselisy : Da domani #Italia1 (alle ore 20:20) trasmetterà #NCIS dalla prima stagione ?? Ma quante ne abbiamo viste in 18 anni?… - CorneliaHale94 : Promo #NCIS Italia1 repliche da lunedì 26 luglio dalle ore 20.30 - GiulianaS70 : A me che sono una fan storica fa un po' strano che #NCIS sarà su Italia1 e non più su Rai2. Tecnicamente non cambia… - Micol_2893 : NCIS dopo averlo fatto x 20 anni su rai2 repliche su repliche comprese, era proprio necessario ricominciare a mandarlo su Italia1?! ????????? -