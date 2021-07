Nautica, "per 70% aziende del settore trend in crescita del 10-20%" (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) - "Il 2020 ha confermato i dati del 2019, mentre nel 2021 il 70% delle aziende di settore indicano trend di crescita tra il 10 e il 20%, con solo un 3% che indica una decrescita". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo da Genova alla conferenza stampa on line dedicata al settore nautico. Numeri positivi, in vista del Salone Nautico di Genova che aprirà i battenti il prossimo 6 settembre, e che fanno da battistrada alla "vocazione internazionale delle aziende della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) - "Il 2020 ha confermato i dati del 2019, mentre nel 2021 il 70% dellediindicanoditra il 10 e il 20%, con solo un 3% che indica una de". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria, intervenendo da Genova alla conferenza stampa on line dedicata alnautico. Numeri positivi, in vista del Salone Nautico di Genova che aprirà i battenti il prossimo 6 settembre, e che fanno da battistrada alla "vocazione internazionale delledella ...

