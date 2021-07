Nautica | Cecchi Confindustria | Settore simbolo di un' Italia che reagisce e riparte

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) - "Continuerò a svolgere il ruolo di motivatore, coordinando le sinergie nel lavoro di squadra in cui ho sempre creduto e che contribuisce a rendere laildi un Paese che, investe, innova e". Con queste parole il presidente die dei Saloni nautici, Saverio, ha aperto la conferenza stampa on line dedicata all'andamento dele agli aggiornamenti sul 61° Salone nautico di Genova, che si terrà nella città ligure dal 16 al 21 settembre prossimi. "Quando saranno ...

Adnkronos

Gli spazi espositivi del 61° Salone nautico di Genova sono sold out: lo ha annunciato stamattina il presidente di ConfindustriaSaverio, durante una conferenza stampa on line dedicata all'andamento del settore e agli aggiornamenti sulla celebre esposizione che aprirà i battenti dal 16 al 21 settembre prossimi. ...Saverio, Presidente Confindustriae I Saloni Nautici : "Oggi più che mai voglio testimoniare quanto io creda nel lavoro di squadra: fa parte del mio DNA di sportivo e di ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Continuerò a svolgere il ruolo di motivatore, coordinando le sinergie nel lavoro di squadra in cui ho sempre creduto e che contribuisce a rendere la nautica il simbolo di ...Il presidente di Confindustria Nautica: "Nel 2023, con il Waterfront di Levante pensato da Renzo Piano, saremo al top nel mondo" ...