NASCAR | il punto sulla Silly Season

(Di lunedì 26 luglio 2021) LaCup series è a riposo per questa settimana, ma lanon si ferma, anzi. In questi giorni molti tasselli sono andati al loro posto, anche se il mosaico non è ancora completo. Facciamo una breve panoramica della situazione, alla luce degli ultimi annunci che hanno mosso parecchio le acque, fin qui calme, dello schieramento della Cup Series. Chi va dove? LadellaLa notizia più attesa è arrivata la scorsa settimana. Brad Keselowski lascia il Team Penske la prossima stagione, per approdare al Roush Fenway Racing. Il contratto prevede che Brad sia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR punto

LiveGP.it

La squadra di Pescara segue daldi vista tecnico anche la Mustang #27 di Pierluigi Veronesi ... Il prossimo round dellaWhelen Euro Series è in programma sul tracciato di Most, in Republica ...... ma rendere l'azienda sostenibile daldi vista ambientale, economico e sociale". Laboratorio ... Nell'ecoturismo, due realtà dell'accoglienza, l'Hotela Santa Maria Navarrese e la Dimora ...Marco Cortesi Inizia a muoversi a passi pesanti il mercato Nascar 2022. La notizia più importante è quella per cui Austin Cindric sostituirà Brad Keselowski al volante della Ford Mustang ...Marco Cortesi Inizia a muoversi a passi pesanti il mercato Nascar 2022. La notizia più importante è quella per cui Austin Cindric sostituirà Brad Keselowski al volante della Ford Mustang ...