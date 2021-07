Napoli, Rrahmani: "Bisogna dimenticare Verona per ripartire alla grande" (Di lunedì 26 luglio 2021) Quella incriminata che ancora fa male a un'intera città era un po' la sua partita, sia in quanto ex sia per il gol messo a referto: nell'indimenticabile Napoli - Hellas Verona c'è tanto di Amir ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Quella incriminata che ancora fa male a un'intera città era un po' la sua partita, sia in quanto ex sia per il gol messo a referto: nell'indimenticabile- Hellasc'è tanto di Amir ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli | #Rrahmani: 'Non voglio fare promesse ai tifosi, ma ci impegneremo per vincere' - zazoomblog : Napoli Rrahmani: “Dimentichiamo il Verona e ripartiamo stavamo facendo un miracolo” - #Napoli #Rrahmani: #“Dimenti… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO UN AZZURRO PARLA DELLA PARTITA CONTRO IL VERONA, ARRIVANO LE SPIEGAZIONI TANTO ATTESE DAI TIFOSI… - sscalcionapoli1 : Rrahmani a KKN: “Stavamo facendo il miracolo, dimentichiamo Napoli-Verona e ripartiamo! Su Spalletti…”… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Napoli | #Rrahmani: 'Non voglio fare promesse ai tifosi, ma ci impegneremo per vincere' -