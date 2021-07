(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Vogliamo essere una cellula che possail, per fare politica, condividere le scelte e la maggioranza silenziosa dei cittadini possano trovare casa, facendolo con la squadra cheriuscirà a mettere su e alla qualità dell’azione politica amministrativa che porterà avanti“. Così Stanislao, ex coordinatore cittadino di, ha presentato oggi la lista Azzurri perche è nella coalizione del candidato sindaco delsinistra e M5S ...

Advertising

drunkside41 : Se il nome 'azzurri' vi fa pensare (oltre che al Napoli) a Forza Italia, beh, la lista è dell'ex capogruppo di FI i… - anteprima24 : ** ##Napoli, #Lanzotti: 'Da Forza Italia a #Manfredi per ricostruire il #Centro' ** - g_santaniello : DIARIO #NAPOLI21: D’Angelo e Lanzotti, gli opposti che esaltano Manfredi - anteprima24 : ** DIARIO ##Napoli21: D'Angelo e Lanzotti, gli #Opposti che esaltano #Manfredi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lanzotti

ilmattino.it

GIORGIA MELONI ALANCIA CATELLO MARESCA: 'E' IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA' Svestita la ...subite dagli alleati di Forza Italia " culminate con la "fuga" dell'ex azzurro Stanislao, ...Con Mastella Più tempo occorrerà invece per conoscere tutti i candidati che stanno confluendo nella lista "Azzurri per", organizzata da Stanislao, capogruppo uscente di Forza Italia ..."Non è un'operazione trasformista, ma che consente di torvar casa ai tanti che ritengono di non voler morire leghisti, populisti, manettari e giustizialisti, pur avendo votato da sempre un partito lib ...Matteo Salvini arriva a Napoli è da la sua benedizione ufficiale al candidato del centrodestra Catello Maresca.