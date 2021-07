(Di lunedì 26 luglio 2021) L’diha scatenato gli haters che infestano i. Ai Danni dello sfortunato centrocampista del, sono piovuti una serie di insulti, molti dei quali da parte di tifosi delle squadre del nord. Qualcuno ha anche ricordato i sette scudetti della Pro Vercelli contro i due del. Pronta ladello scrittore e giornalista Angelo. Dopo l’di, la Pro Vercelli non si è preoccupata di informasi con ilsulle condizioni del ragazzo, la Juventus della serie C, come ...

Advertising

napolipiucom : Napoli, infortunio Demme, offese sui social. La risposta di Forgione è da applausi #CalcioNapoli #demme #Forgione… - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Gazzetta – Infortunio Demme cambia il futuro di Fabiàn: la scelta del Napoli - Cucciolina96251 : RT @CalcioNapoli24: - napolipiucom : CORRIERE - Pro Vercelli scorretta con il Napoli, nessuno ha manifestato preoccupazione per l'infortunio di Demme… - sportli26181512 : Napoli, chiesto un centrocampista all'Inter: Con l’infortunio di Diego Demme, il... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

L'di Demme , che potrebbe tornare solo a novembre dopo il ko in amichevole col Pro Vercelli, sembrava aver infiammato il mercato delma solo 24 ore dopo la situazione sembra diversa.... questo è il perentorio concetto espresso dall'edizione odierna della Gazzetta dello sport sul. Secondo il quotidiano Rosa, l'di Demme ha bloccato la cessione di Fabian Ruiz, uno ...Offese sui social al Napoli dopo l’infortunio di Demme. Qualcuno elogia gli scudetti della Pro Vercelli. La risposta di Forgione è da applausi ...Il Napoli dovrà rinunciare a Demme a causa dell'infortunio rimediato in amichevole contro la Pro Vercelli in seguito ad un intervento in ritardo da parte ...