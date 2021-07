Napoli | 2 cessioni per sanare i debiti | ADL punta ad incassare 20 milioni

Advertising

gilnar76 : Auriemma è sicuro: 'Ecco cosa farà De Laurentiis con il ricavato di due cessioni' #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Auriemma è sicuro: 'Con il ricavato di due cessioni De Laurentiis coprirà un debito' - paolojaladhi : @Napoli_Report @Gazzetta_it Se non riusciamo a spendere 10 milioni, a meno di cessioni aspetteremo gli ultimi giorn… - ilnapolionline : Da Fabian Ruiz a Di Lorenzo, la situazione delle cessioni in casa Napoli - - naptam_10 : Pareri sul Napoli di Spalletti? Nn intendo a valle della partita di ieri col Pro Vercelli ma quello che state veden… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cessioni

Al momento gli sforzi sembrano essere concentrati principalmente sul fronte delle, visto ... E' il caso ad esempio di Vecino , che non è mai uscito dai radar deldi De Laurentiis . L'...L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa frae Chelsea per ... Si lavora alledi Gennaro Tutino e Adam Ounas. Il primo è richiesto da Salernitana e Parma, ...Giovanni Galeone ha parlato della Serie A e della situazione della Juventus di Allegri: ecco le sue dichiarazioni Giovanni Galeone ha parlato a La Gazzetta dello Sport. MERCATO E SCUDETTO – «Sul merca ...I ricavi di queste due cessioni non andrebbero a finanziare il mercato Il Napoli pensa di incassare 20 milioni di euro con le cessioni di Tutino ...