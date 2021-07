Musica: Muti al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli per i suoi 80 anni (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La storia di Riccardo Muti, direttore d'orchestra tra i più grandi del nostro tempo, si intreccia in modo assiduo e decisivo con quella di Napoli, città in cui Muti è nato (il 28 luglio del 1941) e nella quale ha intrapreso la propria straordinaria vicenda Musicale, diplomandosi nella classe di Pianoforte di Vincenzo Vitale, presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. Ecco perché assume un significato profondo, oggi, la scelta di Muti di tornare a Napoli in occasione del suo ottantesimo compleanno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La storia di Riccardo, direttore d'orchestra tra i più grandi del nostro tempo, si intreccia in modo assiduo e decisivo con quella di, città in cuiè nato (il 28 luglio del 1941) e nella quale ha intrapreso la propria straordinaria vicendale, diplomandosi nella classe di Pianoforte di Vincenzo Vitale, presso ildi San. Ecco perché assume un significato profondo, oggi, la scelta didi tornare ain occasione del suo ottantesimo compleanno, ...

