Movida, in troppi a ballare in discoteca: il Black Moon chiuso per cinque giorni (Di lunedì 26 luglio 2021) Venerdì scorso assembramenti e balli in pista, con quasi tutti gli avventori sprovvisti di mascherina Leggi su lastampa (Di lunedì 26 luglio 2021) Venerdì scorso assembramenti e balli in pista, con quasi tutti gli avventori sprovvisti di mascherina

Advertising

infoitinterno : Movida, in troppi a ballare in discoteca: il Black Moon chiuso per cinque giorni - QdSit : #Covid, isole #Eolie a rischio: cluster a #Stromboli, dieci isolati a #Salina. E s'impenna il numero di casi a… - Galvanor : Troppi giovani idioti. Non si tolleri ciò che non si può tollerare. #Covid_19 #Movida #Mikonos <iframe src='… - ArticoloTre : Va bene divertirsi, ma ci va un po' di rispetto e mi pare che molti, troppi, non sappiano nemmeno cosa sia. Torino… -