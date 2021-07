Mountain Bike | Olimpiadi Tokyo | Tom Pidcock conquista l’oro con una prestazione favolosa Caduto e ritirato van der Poel

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tomla medaglia d’oro nella prova olimpica dispecialità cross country. Il britannico, autore di una, ha preceduto l’elvetico Mathias Flueckiger, l’unico capace di tenergli testa. Il terzo posto, invece, è andato allo spagnolo David Valero Serrano. Il tanto atteso duello trae Mathieu van der, purtroppo, non è andato in onda. Il neerlandese, infatti, è finito malamente a terra nelle prime fasi di gara e non è riuscito a essere competitivo per il successo. Il primo sussulto della ...