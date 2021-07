Mountain bike | Olimpiadi Tokyo 2020 Mathieu van der Poel | “Hanno tolto la pedana | non lo sapevo”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Era l’uomo più atteso, il favorito assoluto e la stella di questa gara. Purtroppo però una bruttissima caduta ha fermato la sua rincorsa al titolo e, soprattutto, lo ha costretto al ritiro. Deve arrendersivan dernella gara di cross country al maschile alledi. L’olandese, praticamente nella prima tornata, quando si trovava nel drappello al comando, è finito a terra in un tratto molto tecnico del circuito nipponico, per un errore di comunicazione, vista la sua convinzione della presenza di unadi legno. Come commenta il fenomeno dell’Alpecin-Fenix, infatti: “Non ne ...

Era l'uomo più atteso, il favorito assoluto e la stella di questa gara. Purtroppo però una bruttissima caduta ha fermato la sua rincorsa al titolo e, soprattutto, lo ha costretto al ritiro. Deve arren ...Nato ciclocrossista e stradista, Tom Pidcock ha, però, trovato il suo vero terreno d'elezione nel cross country. Il giovanissimo fuoriclasse britannico è salito su una bicicle ...