Mountain bike, Mathieu van der Poel cade in discesa alle Olimpiadi! Sogno medaglia compromesso (Di lunedì 26 luglio 2021) Mathieu van der Poel è clamorosamente caduto in discesa e ha compromesso sensibilmente la possibilità di salire sul podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’olandese era il grande favorito della prova di Mountain bike, ma dieci minuti dopo il via serrato è scivolato in un tratto in discesa. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2020, nonché Campione del Mondo di ciclocross per ben sei volte (è iridato in carica), è riuscito a rimontare in sella ma è visibilmente acciaccato e ha un ritardo superiore al minuto dalla testa di corsa. Al momento appare davvero ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)van derè clamorosamente caduto ine hasensibilmente la possibilità di salire sul podioOlimpiadi di Tokyo 2021. L’olandese era il grande favorito della prova di, ma dieci minuti dopo il via serrato è scivolato in un tratto in. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2020, nonché Campione del Mondo di ciclocross per ben sei volte (è iridato in carica), è riuscito a rimontare in sella ma è visibilmente acciaccato e ha un ritardo superiore al minuto dalla testa di corsa. Al momento appare davvero ...

LucaDoldi : Brava Rai, ottima idea far vedere l'emozionantissimo tiro al piattello che non si capisce neanche se prendono il be… - Renatinhoo72 : @SamaraHelou bora ver o Avancini no mountain bike - arrosT_Ticino : FUORI MVDP DALLA MOUNTAIN BIKE?£_!'!£!*! - ruivalonso : ah é mountain bike... - _evelyneva : Gente, e esse circuito de mountain bike?! Sinistroo ?? -