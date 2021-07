Mostra del cinema di Venezia, cinque film italiani in concorso (Di lunedì 26 luglio 2021) Saranno 5 i film italiani in concorso alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, un record. Si tratta di "America Latina", thriller dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano, "Il buco" di Michelangelo Frammartino che narra una straordinaria impresa italiana di speolologia, "Freaks out" di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, "Qui rido io" di Mario Martone con Toni Servillo nel ruolo di Eduardo Scarpetta, "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, in cui il regista premio Oscar racconta la sua passione per il Napoli di Maradona e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 luglio 2021) Saranno 5 iinalla 78esima edizione delladeldi, un record. Si tratta di "America Latina", thriller dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo con Elio Germano, "Il buco" di Michelangelo Frammartino che narra una straordinaria impresa italiana di speolologia, "Freaks out" di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, "Qui rido io" di Mario Martone con Toni Servillo nel ruolo di Eduardo Scarpetta, "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, in cui il regista premio Oscar racconta la sua passione per il Napoli di Maradona e ...

