Mortal Kombat 11 ha venduto oltre 12 milioni di copie (Di lunedì 26 luglio 2021) Mortal Kombat si sta avvicinando rapidamente al 30° anniversario dell'uscita del suo primissimo gioco. Lo stesso Ed Boon ha recentemente affermato di non riuscire a credere che quello che era iniziato come un umile gioco di combattimento si sia trasformato in un franchise che abbraccia più media. 11 giochi, tre film e tutta una serie di altre cose che hanno avuto origine da quel primissimo gioco. I videogiochi rimangono il cuore e l'anima di Mortal Kombat, ovviamente, e un recente aggiornamento delle vendite ha rivelato che i giocatori sono tutt'altro che stanchi del picchiaduro. WB Games ha rivelato che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021)si sta avvicinando rapidamente al 30° anniversario dell'uscita del suo primissimo gioco. Lo stesso Ed Boon ha recentemente affermato di non riuscire a credere che quello che era iniziato come un umile gioco di combattimento si sia trasformato in un franchise che abbraccia più media. 11 giochi, tre film e tutta una serie di altre cose che hanno avuto origine da quel primissimo gioco. I videogiochi rimangono il cuore e l'anima di, ovviamente, e un recente aggiornamento delle vendite ha rivelato che i giocatori sono tutt'altro che stanchi del picchiaduro. WB Games ha rivelato che ...

Advertising

IGNitalia : #MortalKombat11 supera quota 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo: il traguardo rappresenta il 16% delle v… - Eurogamer_it : #MortalKombat11 ha venduto oltre 11 milioni di copie. - GameXperienceIT : Mortal Kombat 11 ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo - NPlayerItalia : Mortal Kombat 11 ha venduto la somma considerevole di oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo - GamingTalker : Mortal Kombat 11, vendite per 12 milioni di copie: l’annuncio di NetherRealm -