Monza - All' Autodromo una nuova pista di kart

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 luglio 2021) Da oggi qualsiasi appassionato di motori può correre in. All'interno dell'è stato infatti inaugurato un nuovo circuito di, ilCircuiting, ricavato in un piazzale all'interno della curva Parabolica. La struttura, semipermanente (verrà rimossa solo in occasione degli eventi più importanti, come il Gp di F.1, ndr), è realizzata con barriere eco-compatibili create con materiali riciclabili ed è aperta ad adulti e bambini a partire dai sei anni: per i più piccoli (con altezza minima di 125 cm), infatti, sono a disposizione tre minicon ...