Montepulciano | Yara Gattavecchi investita e schiacciata dall’auto dell’amica a 16 anni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un tragico incidente avvenuto nelle notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio ad Abbadia San Salvatore (Siena) è costato la vita a, 16enne di. La ragazzina è morta sabato pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stataper errore econtro un muroalla cui guida c’era un’amica. La ragazza, non ancora 18enne, stava per conseguire la patente di guida e per fare una sorpresa aha deciso di mettersi al volante dell’auto che le aveva regalato il nonno in attesa di fare ...

heltwer : Montepulciano piange per te, che tragedia immensa. Buon viaggio Yara. -

Nel ristorante annesso alla cantina di famiglia, aveniva spesso con la sua amica: 'Accoglieva tutti con un sorriso contagioso, non ho mai visto una ragazzina sprigionare così ...Gattavecchi , originaria di, si trovava nel cortile di una abitazione insieme alle sue amiche, quando una di queste ha voluto mostrare alle amiche di saper già effettuare alcune ...Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita ...Yara Gattavecchi aveva solo 16 anni: ha lottato tra la vita e la morte per giorni, in ospedale a Siena, ma non ce l'ha fatta. A investirla mortalmente, con la sua auto con cui era alle ...