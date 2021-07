“Mister ho peccato”, Sarri s’inventa il confessionale nel ritiro della Lazio. E diventa democristiano (Di lunedì 26 luglio 2021) “Amore a prima vista”. “Colpo di fulmine”. “Luna di miele” ma proprio “di quelle da sogno”. Il ritiro della Lazio, almeno nel racconto patinato che ne fa la Gazzetta dello Sport, è diventato un fotoromanzo dei buoni sentimenti. Con Maurizio Sarri nel ruolo dell’adone, il principe biancazzurro che ha definitivamente conquistato la sua bella: i giocatori, certo, ma soprattutto i tifosi. L'”amarezza” della scorsa settimana è evaporata. La vicenda del soldato Hysaj, partigiano a sua insaputa, s’è sgonfiata nel silenzio del Comandante: altro che curva fascista da “vuotare” (come aveva ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) “Amore a prima vista”. “Colpo di fulmine”. “Luna di miele” ma proprio “di quelle da sogno”. Il, almeno nel racconto patinato che ne fa la Gazzetta dello Sport, èto un fotoromanzo dei buoni sentimenti. Con Maurizionel ruolo dell’adone, il principe biancazzurro che ha definitivamente conquistato la sua bella: i giocatori, certo, ma soprattutto i tifosi. L'”amarezza”scorsa settimana è evaporata. La vicenda del soldato Hysaj, partigiano a sua insaputa, s’è sgonfiata nel silenzio del Comandante: altro che curva fascista da “vuotare” (come aveva ...

