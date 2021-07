Mirko alza 322 chili per Silvia e per la storia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Zanni conquista il bronzo in una disciplina in cui mancavamo dal podio dall'84. Con la cintura dedicata a chi gli spezzò il cuore da bimbo

Eurosport_IT : MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italia… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, arriva il terzo bronzo: Mirko Zanni a medaglia nel sollevamento pesi. L’azzurro alza 322kg comp… - dena6978 : RT @Eurosport_IT: MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italiano: è… - carlito73 : RT @Eurosport_IT: MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italiano: è… - candemsoul : RT @Eurosport_IT: MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italiano: è… -

Zanni conquista il bronzo in una disciplina in cui mancavamo dal podio dall'84. Con la cintura dedicata a chi gli spezzò il cuore da bimbo... Sollevamento pesi: Zanni bronzo nella categoria 67 kg 25 Luglio 2021Zanni è medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg, ai Giochi di Tokyo. L'azzurrocomplessivamente 322..Zanni conquista il bronzo in una disciplina in cui mancavamo dal podio dall’84. Con la cintura dedicata a chi gli spezzò il cuore da bimbo ...È da lì che forse viene la passione. C'è qualcuno che ti ha messo sul tatami o ti ha visto dare calci all'aria quando eri bambino o ti ha insegnato, senza sapere dove saresti arrivato, a sollevare i p ...