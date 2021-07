Milano, Gino Strada sul candidato sindaco con la pistola: “Arma in ospedale? Chiamerei guardia psichiatrica” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Se io fossi primario in un ospedale milanese e uno dei miei medici avesse con sé una pistola, non so se Chiamerei prima la guardia psichiatrica o la polizia. Di certo, in una corsia quel medico non ci resterebbe un minuto di più”: Gino Strada ha commentato così le dichiarazioni di Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli e candidato sindaco di Milano per il centrodestra, che ha ammesso di portare con sé una pistola quando si reca in ospedale perché “minacciato” . Bernardo, ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) “Se io fossi primario in unmilanese e uno dei miei medici avesse con sé una, non so seprima lao la polizia. Di certo, in una corsia quel medico non ci resterebbe un minuto di più”:ha commentato così le dichiarazioni di Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli ediper il centrodestra, che ha ammesso di portare con sé unaquando si reca inperché “minacciato” . Bernardo, ...

