Milan, Theo Hernandez incontra Donnarumma: scatta l’ira dei tifosi rossoneri (Di lunedì 26 luglio 2021) Milan, Theo Hernandez ha postato una foto in compagnia di Donnarumma. La scelta di condividere lo scatto, però, non è piaciuta a tanti sostenitori rossoneri Donnarumma e Theo Hernandez (Getty Images)Gigio Donnarumma, in questa finestra di calciomercato, è passato dal Milan al Paris Saint Germain. Il trasferimento è avvenuto a parametro zero, in quanto il portiere classe ’99 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. La cosa non è piaciuta ai tifosi del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021)ha postato una foto in compagnia di. La scelta di condividere lo scatto, però, non è piaciuta a tanti sostenitori(Getty Images)Gigio, in questa finestra di calciomercato, è passato dalal Paris Saint Germain. Il trasferimento è avvenuto a parametro zero, in quanto il portiere classe ’99 ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i. La cosa non è piaciuta aidel ...

Theo_Grot : RT @Sianews_: Primi approcci tra #RealMadrid e #Milan per Alessio #Romagnoli. ?? Il capitano piace molto ad #Ancelotti che vorrebbe affian… - OfficialHudan : RT @arlottoak: Lista top player Serie A: Inter: Lukaku, Hakimi Milan: Theo, Kessie, Ibra, Brahim Juventus: CR7, Chiesa Lazio: SMS, Luis Al… - CaravelleTS : @Alobrasil74 Il milan con i soldi che incasserà per Theo al Psg - andrea516188 : Me lo immagino Theo che prima di postare la foto con l’infame chiama la madre, la zia e la fidanzata per chiedere s… - IlLatoPoetico : RT @arlottoak: Lista top player Serie A: Inter: Lukaku, Hakimi Milan: Theo, Kessie, Ibra, Brahim Juventus: CR7, Chiesa Lazio: SMS, Luis Al… -