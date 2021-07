Milan, iniziato il rientro dei nazionali (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 luglio 2021 " In casa Milan oggi è stato il giorno di Mike Maignan . Il nuovo portiere rossonero è infatti rientrato nel capoluogo Milanese dopo aver terminato le vacanze post - Europeo e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)o, 26 luglio 2021 " In casaoggi è stato il giorno di Mike Maignan . Il nuovo portiere rossonero è infatti rientrato nel capoluogoese dopo aver terminato le vacanze post - Europeo e ...

Advertising

BuzzSid : Ovviamente io l'ho iniziato a vedere solo per godermi la semifinale contro il Milan ?? ma è davvero tutto bello. - sportli26181512 : Obiettivo Dalot, il portoghese oggi ha iniziato il pre campionato con lo United: Il Milan è sempre alla ricerca di… - CarloCarson6589 : @battitomilan7 Se arriva Cabaco significa che cederanno Romagnoli. Altrimenti Romagnoli andrà via a zero il prossim… - MilanPress_it : Dalot ha iniziato la preparazione con il Manchester United ?? - DuRkio0o : @Liggie_RN mi ricordo quando avevi dinho con la maglia del Milan, sei uno dei primi del milan twitter che ho iniziato a seguire -