Microchip e geopolitica. Quale futuro per l’Italia? (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è dal 2021 che i Microchip sono un fattore strategico e non è dal 2021 che le terre rare, necessarie alla produzione degli stessi, sono un tema caldo. Tuttavia, la crisi pandemica ha dapprima rallentato la domanda di Microchip da parte di settori quali quello automobilistico salvo poi provocare un’impennata nella stessa, contribuendo così alla loro difficile reperibilità. Nel caso delle terre rare, è proprio la rarità di tali risorse estrattive a renderle altamente strategiche per i paesi possessori, tra cui Cina e Stati Uniti, ma anche Repubblica Democratica del Congo, Myanmar e Danimarca. In Congo, ad esempio, è accesa da anni la questione sullo ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è dal 2021 che isono un fattore strategico e non è dal 2021 che le terre rare, necessarie alla produzione degli stessi, sono un tema caldo. Tuttavia, la crisi pandemica ha dapprima rallentato la domanda dida parte di settori quali quello automobilistico salvo poi provocare un’impennata nella stessa, contribuendo così alla loro difficile reperibilità. Nel caso delle terre rare, è proprio la rarità di tali risorse estrattive a renderle altamente strategiche per i paesi possessori, tra cui Cina e Stati Uniti, ma anche Repubblica Democratica del Congo, Myanmar e Danimarca. In Congo, ad esempio, è accesa da anni la questione sullo ...

Ultime Notizie dalla rete : Microchip geopolitica Giorgetti, i chip e la sovranità europea da conquistare. Scrive Bassan ... in una realtà sempre più digitale, finisce per sovrapporsi pericolosamente a quella geopolitica, ... È vero che in questi sono le tecnologie, ma poi le opportunità chi le coglie? I microchip sono il ...

'Sotto lo stesso cielo', ecco chi comanda in Asia Taiwan è il primo produttore di microchip. Non è un caso se l'Unione Europea ha trattati di libero scambio solo con Giappone e Corea del Sud. Non è solo geopolitica: Biden promuove la via dell'...

