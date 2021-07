Advertising

Miami: identificata ultima vittima, bilancio sale a 98 morti - Il bilancio finale a un mese dal crollo di un palazzo di 12 piani sulla Surfside di Miami, è di 97 morti e una donna dispersa.

L'ultima vittima del crollo del palazzo a Miami è stata identificata a più di un mese dall'incidente, portando il bilancio delle vittime a 98. Si tratta di Estelle Hedaya, 54 anni. Il suo funerale si terrà domani. Il bilancio finale a un mese dal crollo di un palazzo di 12 piani sulla Surfside di Miami, è di 97 morti e una donna dispersa non ancora identificata. È quanto emerge nel giorno in cui i soccorritori hanno dichiarato la fine delle ricerche fra le macerie. L'ultima vittima del crollo del palazzo a Miami è stata identificata a più di un mese dall'incidente, portando il bilancio delle vittime a 98. Si tratta di Estelle Hedaya, 54 anni.