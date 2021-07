Meteo, le previsioni di martedì 27 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) martedì 27 luglio in prevalenza con cielo nuvoloso e rovesci in Italia. Forti temporali con allarme per grandine al Nord dove la perturbazione atlantica fa calare le temperature con massime sui 24°C. Cielo coperto anche al Centro con pioggia in Toscana e Sardegna, ma resta il caldo con massime sopra ai 35°C. Il bel tempo resiste al Sud con temperature eccezionali fino ai 40°C all'ombra (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021)27in prevalenza con cielo nuvoloso e rovesci in Italia. Forti temporali con allarme per grandine al Nord dove la perturbazione atlantica fa calare le temperature con massime sui 24°C. Cielo coperto anche al Centro con pioggia in Toscana e Sardegna, ma resta il caldo con massime sopra ai 35°C. Il bel tempo resiste al Sud con temperature eccezionali fino ai 40°C all'ombra (LE).

