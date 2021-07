Meteo domani martedì 27 luglio: maltempo sulle zone del Nord Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Meteo domani martedì 27 luglio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabile sulle aree del Nord del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLa giornata di domani martedì 27 luglio dovrebbe essere caratterizzata prevalentemente dal bel tempo e dalle temperature elevate al Centro Sud con vette fino a 40 gradi. Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘Meteo.it’, sulle regioni del ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 luglio 2021)27: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabilearee deldel nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del, del Centro e del Sud. Foto PixabayLa giornata di27dovrebbe essere caratterizzata prevalentemente dal bel tempo e dalle temperature elevate al Centro Sud con vette fino a 40 gradi. Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘.it’,regioni del ...

