Metalmeccanici, venerdì 30 lo sciopero: «Contro licenziamenti inaccettabili» (Di lunedì 26 luglio 2021) Le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm hanno indetto due ore di sciopero per il 30 luglio, in tutti i luoghi di lavoro. Verrà inoltre effettuato un presidio dalle 15 alle 17 presso la Prefettura di via Tasso. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) Le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm hanno indetto due ore diper il 30 luglio, in tutti i luoghi di lavoro. Verrà inoltre effettuato un presidio dalle 15 alle 17 presso la Prefettura di via Tasso.

Advertising

webecodibergamo : Metalmeccanici, venerdì 30 lo sciopero: «Contro licenziamenti inaccettabili» - LombardiaPost : Il presidente di Confindustria Lombardia, non approva la protesta e critica i sindacati: “Propongono lo sciopero de… - LombardiaPost : Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, attacca i sindacati: “Propongono lo #sciopero del venerdì che è u… - CgilBologna : RT @cgiltreviso: #Metalmeccanici della Marca in #sciopero venerdì 30 luglio per due ore a fine turno ?? Manuel Moretto, #FIOMcgiltreviso 'Po… - cgiltreviso : #Metalmeccanici della Marca in #sciopero venerdì 30 luglio per due ore a fine turno ?? Manuel Moretto,… -