Mercato Milan – SportMediaset: "Non c'è il rischio di perdere Kessié" (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, ad oggi non c'è nessuna possibilità di perdere Kessié: i tifosi del Milan possono stare sereni

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Il Milan da tempo su Kaio Jorge, spiraglio per il rinnovo di Lautaro con l'Inter' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Il Milan da tempo su Kaio Jorge, spiraglio per il rinnovo di Lautaro con l'Inter' - Andrea_Di_Lella : #KaioJorge, attaccante ???? 2002 del #Santos, il cui contratto scade il 31/12/2021, è valutato 8-10 milioni. Offerte… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan CMIT TV - TG mercato e CR7 - Day: SEGUI la DIRETTA! Continueremo a celebrare la Nazionale campione d'Europa e vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, Milan e Juventus, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino e sulle altre big di ...

Calciomercato Milan, i rossoneri provano a soffiare un giocatore alla Lazio Calciomercato Milan, Maldini e Massara al lavoro sul mercato. L'ultimo obiettivo è un nome che piace anche a Igli Tare Julian Brandt, trequartista tedesco classe '96, è diventato nelle ultime settimane un obiettivo ...

Milan, Bakayoko last minute Calciomercato.com Dalot continua ad essere il primo obiettivo, ma lo United non cede La ricerca del terzino destro non si ferma, e l'obiettivo numero uno è sempre Diogo Dalot del Manchester United.

Milan, poche conferme sul nome di Kvaratskhelia. Si continua a lavorare per Brandt Si continua a lavorare per Brandt. vedi letture. Il Milan è sempre attivo sul mercato e sta valutando diversi nomi per l'attacco. Nelle ultime ore dalla Russia è stato fatto quello del georgiano Khvic ...

