Mercato Milan – L’arrivo in sede dell’agente dello Spezia Pecini | VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo pomeriggio è arrivato a Casa Milan il dirigente dello Spezia Riccardo Pecini per discutere di Mercato con la dirigenza rossonera Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo pomeriggio è arrivato a Casail dirigenteRiccardoper discutere dicon la dirigenza rossonera

Advertising

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - sportli26181512 : Nizza-Milan, francesi molto attivi sul mercato: Kluivert, Stengs e non solo: Sabato 31 il Milan giocherà un'amichev… - milansette : Milan, a luglio concluse tante operazioni ma non è finita qui: il mercato entrerà nel vivo ad agosto #acmilan… - sportli26181512 : Milan, a luglio concluse tante operazioni ma non è finita qui: il mercato entrerà nel vivo ad agosto: Tra pochi gio… - notizie_milan : Galeone: “Milan unica squadra che si muove con chiarezza sul mercato” -