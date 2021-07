Mercato Juventus, il giornalista svela: “Occhi sul giocatore del Napoli” (Di lunedì 26 luglio 2021) Mercato Juventus – C’è la seria possibilità che la Juventus possa prendere un difensore che vada a sostituire il partente Demiral in partenza. Il turco infatti – che non convince per niente Allegri – sembra sempre più vicino all’Atalanta di Gasperini che è pronta a cedere Romero al Tottenham. Una notizia delle ultime ore, sottolineata da Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station. Mercato Juventus, le parole di Bargiggia “Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente lasciare partire Kostas Manolas. Voglio essere onesto: non è una cosa che ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021)– C’è la seria possibilità che lapossa prendere un difensore che vada a sostituire il partente Demiral in partenza. Il turco infatti – che non convince per niente Allegri – sembra sempre più vicino all’Atalanta di Gasperini che è pronta a cedere Romero al Tottenham. Una notizia delle ultime ore, sottolineata da Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station., le parole di Bargiggia “Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15 milioni di euro, ilpotrebbe seriamente lasciare partire Kostas Manolas. Voglio essere onesto: non è una cosa che ...

