Mercato Inter | De Vrji verso la cessione in Premier Il clamoroso risvolto

TMit_news : Siamo solo all'inizio del #mercato ma, pur senza Hakimi, il valore della rosa dell'Inter, contando i rientri ?????, r… - sportmediaset : #Inter, l'ad Antonello: 'Obiettivo risparmiare 325 milioni dal costo dell'organico'. #SportMediaset - Haavara3 : @Bubu_Inter Sfondi un portone! Concettualmente dovrebbe esser così e non dovrebbe esserci il mercato ma quella è ut… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Vidal, Ramsey, Hauge e non solo: ci sono cinque esuberi che bloccano il mercato delle big. #seriea - Gazzetta_it : Vidal, Ramsey, Hauge e non solo: ci sono cinque esuberi che bloccano il mercato delle big. #seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

...in cui dice anche che in passato Mancini lo avrebbe voluto come collaboratore tecnico all'. E ... E la rosa della Juve sarà certamente di valore alla fine di questo...". SPORTEVAI - 26 - 07 -...: De Vrji verso la cessione in Premier. La 'bomba' viene sganciata questa mattina (lunedì 26 luglio, ndr) da Tuttosport. ' Raiola - scrive il quotidiano torinese - a fari spenti sta ...Un nome che torna ciclicamente: il Napoli ha chiesto informazioni all'Inter su Matias Vecino. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Le strategie del Napoli, dicevamo: ...Oggi invece è il giorno di Cristiano Ronaldo. Ieri è tornato a Torino dopo le vacanze post Euro 2020, e in giornata si presenterà alla Continassa per parlare con Massimiliano Allegri ed iniziare il pr ...